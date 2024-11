PS5 Pro : on déballe la nouvelle console et on la compare avec les autres PS5

L'arrivée d'une nouvelle console est toujours un événement en soi et la PS5 Pro ne fera pas exception. Voilà plusieurs jours maintenant que Sony Interactive Entertainment nous a gentiment envoyé un exemplaire de la bête afin qu'on puisse enfin découvrir ce qu'elle a sous le capot. Evidemment, entre les specs boostés et les promesses annoncées par Mark Cerny, l'architecte en chef chez PlayStation, il y a de quoi rêver à des jeux qui tournent mieux, s'affichent dans de meilleures conditions et offrent des sensations réconfortantes. En attendant de savoir si les jeux qui ont été upgradés en PS5 Pro Enhanced bénéficient d'un gap technique significatif (ça fera l'objet d'une deuxième vidéo), nous vous proposons de découvrir notre vidéo unboxing de cette PS5 Pro. L'occasion de découvrir le contenu complet de la boîte, avec les accessoires qui l'accompagnent, mais aussi le design de cette nouvelle machine qui reprend le look de la PS5 Slim, mais auquel on a ajouté trois nouvelle bandes. Cette particularité vaut à cette PS5 Pro le sobriquet de PS5 Adidas depuis son reveal. On lui préfère la comparaison avec les branchies d'un requin, même si l'on sait qu'il s'agit en réalité d'une référence à ce qui a déjà été fait en 2016 avec la PS4 Pro. Bon, allez trêve de blabla, place au déballage avec gants blancs de velours.