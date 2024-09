PS5 30 ans : un look nostalgique pour nous faire craquer et sortir la carte bleue

PlayStation 5 Pro Console – 30th Anniversary Limited Edition BundIe Includes the limited edition PS5 Pro console with 2TB SSD, Wi-Fi 7 in territories supporting this standard, and matching limited edition accessories – DualSense wireless controller, DualSense Edge wireless controller, DualSense Charging Station, and a Console Cover for a Disc Drive (Disc Drive sold separately). It also includes a Vertical Stand and special collector’s Items:





Original PlayStation controller-style cable connector housing

Four PlayStation Shapes cable ties

PlayStation sticker

Limited Edition PlayStation Poster (1 of 30 possible designs)

PlayStation Paperclip

PlayStation 5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle Includes the limited edition PS5 Digital Edition console with 1TD SSD and matching limited edition accessories – DualSense wireless controller and a Console Cover for a Disc Drive (Disc Drive sold separately). It also includes a Vertical Stand and special collector’s Items:





Nous sommes tous faibles face à la nostalgie, surtout arrivé à un âge où notre pouvoir d'achat nous le permet. Comme ce fut le cas il y a 10 ans avec la PS4, Sony Interactive Entertainment va commercialier une édition spéciale de sa gamme PlayStation pour célébrer le 30è anniversaire de la marque. C'est en effet le 3 décembre 1994 que la première PlayStation est apparue sur le marché japonais, avec sa jolie robe grise et son logo coloré. Et c'est exactement ce look que les tous les produits PlayStation vont revêtir au moment de leur sortie. On ne connaît pas encore la date de commercialisation exacte, mais on sait en revanche que les pré-commandes seront ouvertes dès le 26 septembre prochain. PS5 standard, PS4 Pro, PlayStation Portal, DualSense, DualSense Edge, même les câbles seront habillées aux couleurs de la PS1, pour le plaisir de nos yeux et de nos souvenirs. Le prix de vente n'est pas encore communiqué, mais on sait en revanche que la PS5 Pro 30th Anniversary ne sera disponible qu'en 12 300 exemplaires worldwide, en référence à la date de sortie japonaise de la première PlayStation, le 3 décembre, soit le 12/03. Sa sortie est en revanche prévue le 21 novembre prochain.Plusieurs bundles sont proposés, soit avec la PS5 classique, soit avec la PS5 Pro, tandis que les accessoires seront aussi vendus à l'unité. Il y a même un connecteur USB-C en forme de prise de manette PS1, de quoi nous faire craquer pour de bon.