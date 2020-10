Supermassive Games : les créateurs d'Until Dawn sur un nouveau jeu avec des armes et du combat en temps réel

Manifestement, Supermassive Games a l'intention de sortir de sa zone de confort. En effet, le studio derrière Until Dawn, Hidden Agenda, The Inpatient et, plus récemment, The Dark Pictures Anthology, a lancé une campagne de recrutement pour mettre la main sur un combat engineer. L'idéal serait que ce dernier ait déjà fait ses preuves en matière d'I.A. (pour les ennemis) et soit capable de mettre en place un système avec des animations s'articulant autour des armes et des combats rapprochés, et tout ça en temps réel. Enfin, une solide connaissance des machines actuelles (Xbox One, PC, PS4) est souhaitée. Ça change clairement de ce à quoi la structure britannique nous avait habitués, même si l'on n'oublie pas Bravo Team sur PlayStation VR.A noter qu'il ne s'agit pas du seul poste ciblé, puisque Supermassive Games est également à la recherche d'un animation programmer, gameplay et physics programmer, technical director, graphics programmer, ou encore tools programmer. Au cas où, toutes les annonces figurent à cette adresse . Pour mémoire, le second épisode de l'anthologie The Dark Pictures (The Little Hope) est attendu pour le 30 octobre prochain sur Xbox One, PC et PS4.