Dragon Ball FighterZ : C21 blouse blanche tient sa date et un nouveau trailer

On le sait depuis le mois de décembre dernier, une version alternative de C21 (Android 21) va venir gonfler les rangs du roster de Dragon Ball FighterZ. Il s'agit de notre belle scientifique avec ses lunettes et sa blouse blanche, qui n'a pas eu besoin de se transformer pour virer méchante, mais qui parviendra tout de même à se défendre avec force et vigueur. C'est donc le 24 février prochain que le personnage sera disponible dans son "Lab Coat" et Bandai Namco Entertainment nous propose un trailer pour découvrir quelques unes de ses attaques. Et force est de constater qu'elle se bat avec beaucoup de style.