Dragon Ball Xenoverse 2 + Dragon Ball FighterZ : c'est 16 millions de jeux vendus au total !

Dragon Ball Z a beau être une licence vieille de plusieurs décennies, elle n'a jamais été aussi populaire. Avec 8 millions de copies distribuées pour Dragon Ball FighterZ et 8 millions également pour Dragon Ball Xenoverse 2, la série ne s'est jamais aussi bien portée. C'est d'autant plus un exploit pour Dragon Ball FighterZ puisqu'il s'agit d'un jeu de baston et que le record était détenu par Tekken 7 dans le catalogue Bandai Namco avec ses 7 millions d'exemplaires vendus. Pour Dragon Ball Xenoverse 2, l'exploit provient de sa longévité puisque le titre est sorti en 2016 et qu'il continue de se vendre aujourd'hui. Avec un succès aussi important pour ces deux titres, Bandai Namco n'a évidemment pas l'intention de laisser tomber le contenu qui va s'enrichir avec d'autres surprises dans les jours et semaines à venir.