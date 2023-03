Dragon Ball Xenoverse 2 : Piccolo Power Awakening annoncé, voici son trailer de gameplay

Dragon Ball Xenoverse 2

Dragon Ball Xenoverse 2 est loin d'être mort, et ce malgré l'annonce récente de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4.









Une semaine après nous avoir annoncé l'arrivée d'Orange Piccolo et de Cell Max dans le roster depar le biais d'une mise à jour, Bandai Namco Entertainment nous révèle que la version Power Awakening de notre Namek préféré sera elle aussi présente comme nouveau personnage jouable. Sa forme et ses techniques de combat sont d'ailleurs présentés dans le trailer de lancement dédié à la mise à jour. Evidemment, difficile de se dire que le très attendu Gohan Beast ne sera pas de la partie et il suffit de voir la silhouette qui apparaît à la fin de la vidéo pour comprendre que ce dernier sera le troisième et dernier personnage en DLC. Avant évidemment de le voir exploser sa rage, on peut évidemment profiter de cette bande annonce qui rappelle que