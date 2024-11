Dragon Ball Xenoverse 2 : Jiren vire au grand méchant dans le Chapitre 2 de la Saga du Futur

Même si la hype est toujours du côté de Dragon Ball Sparking Zero, du côté de Bandai Namco Entertainment, on continue d'alimenter le contenu pour Dragon Ball Xenoverse 2, l'un de ses plus gros succès de la franchise. Et cette fois-ci, la nouvelle mise à jour n'est autre que le Chapitre 2 de la saga Future qui est donc disponible au moment où l'on couche ces signes. Il est question de surprendre encore les joueurs et les fans de Dragon Ball, avec de nouveaux personnages, des scénarios inédits avec des quêtes parallèles, des compétences, des costumes, des accessoires et bien plus encore. Vermoud, dieu de la destruction, et Jiren (puissance max, Ultra super méchant) rejoignent le jeu en tant que personnages jouables, ainsi que Son Goku (Mini) pour célébrer la nouvelle série animée Dragon Ball DAIMA. Un nouveau trailer a été publié à cette occasion. On vous laisse profiter.