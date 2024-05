Dragon Ball Xenoverse 2 : un nouvel arc est lancé, Futur Saga, le jeu est inépuisable

Etonnamment inépuisable, Dragon Ball Xenoverse 2 est sur le point de lancer un nouvel arc, histoire de continuer dans sa lancée et de prouver sa longévité incroyable (8 ans tout de même). En effet, le 24 mai prochain, le Chapitre "Futur Saga" permettra d'apporter du contenu supplémentaire avec des missions inédites, des personnages en plus (parce que pas vraiment nouveaux, soyons sérieux deux minutes), et tout cela viendra avec la mise à jour pour les versions PS5 et Xbox Series. Il s'agira de l'update 18 (tout de même !) et bonne nouvelle, elle sera entièrement gratuite. Une nouvele vidéo de présentation a été publiée à cet effet pour 4'27 min de plaisir pour cette communauté qui n'a pas fini de s'amuser.

Android 18 (Dragon Ball Super)

Broly (Restrained)

Goku Black (Super Saiyan Rose) Ultra Supervillain

Vegeta (Super Saiyan God) Ultra Supervillain

Videl (Dragon Ball Super)

Voici les "nouveaux" personnages de cet arc "Futur Saga"