Dragon Ball Xenoverse 2 : Gamma 1 va lui aussi rejoindre le casting, un trailer de gameplay en prime

Alors que certaines rumeurs indiquent que Dragon Ball Xenoverse 3 est actuellement en développement pour une sortie en 2024, Dimps continue d'alimenter le contenu de Dragon Ball Xenoverse 2. C'est en effet ce qu'annonce Bandai Namco Entertainment via un communiqué officiel où l'on apprend que Gamma 1 et Gohan, tous deux présents dans le récent film Dragon Ball Super : Super Hero, rejoindront bientôt le casting du jeu. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque le mois dernier, Gamma 2 avait déjà été confirmé Les trois personnages seront contenus dans un premier DLC - qui, lui-même, composera le Hero of Justice Pack Set - qui débarquera cet automne. Pour le moment, on ignore quels sont les personnages qui seront compris dans le second DLC, ni à partir de quand ils seront disponibles. Pour mémoire, Dragon Ball Xenoverse 2 est sorti en 2016 sur Xbox One, PS4 et PC, avant d'arriver l'année suivante sur Nintendo Switch. Et histoire d'enfoncer le clou, une version free-to-play a été déployée sur Xbox One et PS4 en 2019.