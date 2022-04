Dragon Ball Xenoverse 2 : Goku Ultra Instinct est le prochain perso en DLC, voici le trailer

Vous pensiez que Bandai Namco Entertainment en avait fini avec Dragon Ball Xenoverse 2 ? Détrompez-vous ! Six ans après sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu continue de s'enrichir avec l'arrivée prochaine d'un nouveau DLC en la personne de Goku dans sa version Ultra Instinct. Ce choix, c'est le public qui l'a décidé par le biais d'un vote qui avait pour but de designer le prochain personnage jouable, parmi Dyspo, Bergamo, Vegeta GT, C-18 version DB Super et Goku Ultra Instinct. C'est donc ce dernier qui a remporté le suffrage des votes de la communauté et arrivera l'été prochain (ouais, on a le temps). Pas de quoi s'extasier quand on sait que la version Goku Ultra Instinct Maîtrisé est d'ores et déjà dans le roster depuis plusieurs années. Un choix controversé puisque certaines personnes ont constaté que les animations sont exactement les mêmes entre les deux versions de l'Ultra Instinct. Doublon, vous avez dit doublon ? Qu'importe, c'est le public qui a voté, rappelons-le...