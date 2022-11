Dragon Ball Xenoverse 2 : 9 millions de copies vendues et le pack "Héros de la Justice 1" dispo

Après plusieurs mois de teasing, le pack "Héros de la Justice 1" pour Dragon Ball Xenoverse 2 est enfin disponible ! Ce qui signifie que les possesseurs du jeu (et ils sont nombreux) peuvent profiter de nouveaux personnages. On retrouve en effet les androïdes Gamma 1 et Gamma 2, mais aussi Gohan dans sa transformation ultime vue dans le dernier film Dragon Ball Super : Super Hero (oui, quel nom raté). En plus de ces trois personnages, on peut aussi profiter de 4 nouvelles quêtes parallèles, 4 costumes inédits, de nouveaux écrans de chargement et 7 techniques de Gamma 1 et Gamma 2 pour les avatars des joueurs. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres bonus, comme des costumes inédits, des accessoires nouveaux, des doubles attaques ultimes, des Super âmes, des quêtes de raid, des figurines Hero Colosseum et des illustrations d’écran de chargement.Bandai Namco Entertainment en profite pour mettre à jour les chiffres de vente du jeu : à ce jour, 9 millions de personnes ont donc acheté Dragon Ball Xenoverse 2. Autant vous dire qu'un troisième épisode est évidemment en cours de production chez Dimps.