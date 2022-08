Dragon Ball FighterZ de retour sur PS5 et Xbox Series avec le rollback netcode

Si SNK et Capcom ont pas mal accaparé la scène de l'EVO avec KOF XV et Street Fighter V, Bandai Namco Entertainment a également brillé avec Dragon Ball FighterZ. Non seulement la France devient championne du monde grâce au joueur Wawa, mais en prime, on a eu l'annonce que le jeu allait débarquer sur PS5 et Xbox Series X|S avec quelques améliorations techniques. C'est du côté du réseau que pas mal de choses ont évolué, avec l'intégration du rollback netcode qui devrait faire disparaître la latence lors des matchs en ligne. Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Bandai Namco a également précisé que les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One pourront faire la mise à niveau gratuitement. En revanche, celles et ceux qui attendent des nouveaux personnages ou du contenu en plus vont être déçus, la productrice Tomoko Hiroki a confirmé que les mises à jour étaient bel et bien terminées et que le jeu a atteint sa forme finale. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va pouvoir nous annoncer un Dragon Ball FighterZ prochainement... Fingers crossed.