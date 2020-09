Dragon Ball FighterZ : un trailer de lancement pour Tortue Géniale, le maître de Son Gokû dispo cette semaine

Dragon Ball FighterZ refait surface à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Bandai Namco Entertainment. Consacrée à Tortue Géniale, elle permet à l'éditeur japonais d'annoncer que le personnage sera disponible à partir du 16 septembre prochain pour les possesseurs du FighterZ Pass #3 ; sinon, il faudra patienter jusqu'au 18 septembre. Comme on le pressentait, le maître de Son Gokû pourra gonfler ses muscles afin d'exécuter le fameux " Kaméhaméha", en plus de mettre des droites plus puissantes que celles lorsqu'il est en mode gringalet.



On rappelle que Tortue Géniale (qui devrait coûter 4,99€) est le troisième combattant du FighterZ Pass #3, après Kefla (28 février) et Gokû Ultra Instinct (22 mai). Deux guerriers manquent encore à l'appel. Dragon Ball FighterZ est disponible sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.