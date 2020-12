Dragon Ball FighterZ : voici le gameplay de Super Baby 2 et sa transformation en Oozaru doré

Oozaru doré et sa façon de déchaîner les enfers en enchaînant trois "Shine" d'affilée.









Statistiques Super Baby 2

Pouvoir : S

Vitesse : A

Portée : S

Technique : S

Énergie : S

Prise en main : S





Le livestream des playoffs du National Championship japonais de Dragon Ball FighterZ vient de se terminer il y a même pas 10 minutes et comme prévu, Bandai Namco Entertainment a clôturé le show par nous faire le reveal du gameplay de Super Baby 2 qui arrivera en personnage jouable à partir du 15 janvier 2021. On avait déjà pu avoir un aperçu dans les pages du magazine V-Jump, mais là, c'est officiel et bien réel ! L'occasion de constater que les équipes d'Arc System ont réussi à créer un personnage spectaculaire, à la fois dans son design que dans ses statistiques avec des S dans tous les sens. On rappelle que ce personnage issu de la série Dragon Ball GT n'est autre qu'un parasite qui a pris le corps de Vegeta et qu'il est capable d'en utiliser toute sa pleine puissante. On ne peut d'ailleurs qu'apprécier la transformation de Super Baby enArc System Works profite de l'occasion pour révéler le dernier personnage du FighterZ Pass #3, qui n'est autre que Gogeta en Super Saiyan 4. Sa date de sortie n'est pas encore précisée, mais ça ne saurait tarder.