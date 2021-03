Dragon Ball FighterZ : Gogeta SSJ4 dispo cette semaine, un trailer où il affronte Gogeta Blue

FighterZ Pass #3 pourront même incarner le personnage deux jours avant le reste du monde (10 mars). Bien évidemment, on a droit à un trailer dans lequel le bonhomme montre quelques-unes des attaques qu'il sera possible d'exécuter, à l'image du Dramatic Finish face à Gogeta Blue dont les fans ont encore du mal à se remettre.



Pour mémoire, le FighterZ Pass #3 de Dragon Ball FighterZ coûte 19,99€ et contient quatre autres personnages en plus de Gogeta SSJ4 (Tortue Géniale, Kefla, Gokû Ultra Instinct, Super Baby 2). Naturellement, chaque protagoniste peut être acheté séparément en échange de 4,99€.





C'est donc à partir du 12 mars prochain que les adeptes de Dragon Ball FighterZ pourront profiter de Gogeta SSJ4. C'est en effet ce que fait savoir Bandai Namco Entertainment par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que les possesseurs de