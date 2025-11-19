Disney Dreamlight Valley : l'extension Wishblossom Ranch est disponible, voici ce qui vous attend

Peut-être que vous êtes loin de savoir que Disney Dreamlight Valley est un énorme carton auprès des joueurs, enfin surtout des joueuses, mais ça, Disney le sait parfaitement. C'est la raison pour laquelle le jeu continue de s'enrichi de nouveau contenu, et aujourd'hui c'est la grosse extension "Wishblossom Ranch" qui est enfin disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est sorti, de la Nintendo Switch aux PC et consoles next-gen. Une extension qui joue sur tous les leviers de la licence, à savoir exploration, collection, personnalisation et, bien sûr, magie Disney.





Dans ce DLC XXL, on va retrouver une nouvelle histoire, avec certes un scénario classique mais efficace. Il sera question de parler du ranch, un lieu niché au cœur des Montagnes de Florespérance, autrefois prospère et plein de vie, mais qui est depuis tombé sous l’emprise de Cruella d’Enfer, donnant naissance à un phénomène mystérieux : la Flétrissure. Le joueur reprend donc le rôle d’agent de la restauration magique et a pour mission de remettre le ranch en état, réveiller Clochette et rétablir l’harmonie du lieu. Le tout avec l’aide de Blanche-Neige, Tigrou, et les autres figures iconiques de Disney, dans des interactions à la fois narratives et mécaniques.









Mais l’extension ne se contente pas de raconter une histoire, elle ouvre aussi de nouvelles zones, introduit des biomes inédits, et propose une progression centrée sur les personnages et les mécaniques de soin et de gestion des chevaux. Aussi, on apprend que trois chevaux emblématiques débarquent dans le jeu et justement, tout va reposer autour de la relation avec Maximus (Raiponce), Khan (Mulan) et Pégase (Hercule). E nfait, chaque cheval possède une personnalité distincte et des compétences spécifiques qui enrichissent la jouabilité : exploration, tâches quotidiennes, jardinage ou extraction de ressources. Les joueurs qui achèteront l’extension avant le 3 décembre recevront des bonus exclusifs, tandis que les nouvelles éditions du jeu (Édition Wishblossom Ranch et Édition Deluxe) combinent extension, pierres de lune et montures exclusives comme Sven.















