Disney Dreamlight Valley : Scar envahit le royaume avec une 1ère grosse mise à jour

Disponible depuis un peu plus d'un mois, Disney Dreamlight Valley va déployer sa première grosse mise à jour, entièrement gratuite. Histoire de la mettre en lumière, c'est le personnage de Scar qui a été choisi pour incarner ce nouveau contenu, lui qui va profiter de Halloween pour briller encore un peu. Baptisé "Le Royaume de Scar", cet update va plonger le monde de Disney sous le soleil accablant des savanes du biome du Plateau ensoleillé de Dreamlight Valley. Ce dernier est d'ailleurs en péril et pour le sauver d'une mort certaine, le joueur va devoir s'associer à Scar, dans le but de faire revenir la verdure luxuriante du Plateau, asséchée par une mystérieuse magie ténébreuse. Les joueurs vont devoir aider Scar à restaurer le Pilier du Soin en s'aventurant dans les profondeurs des mines du Plateau pour découvrir l'origine du problème, tout en gérant les motivations peu honnêtes de Scar.









Gameloft et Disney en profitent pour préciser que la sortie de la mise à jour "Le royaume de Scar" marque aussi le lancement de la prochaine saison de la Voie des étoiles, consacrée à tout ce qui a trait à Halloween et aux méchants Disney, avec des objets inspirés de films comme Alice au pays des merveilles, Hercule, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et d'autres encore. Afin de débloquer les cosmétiques inédits et exclusifs de la saison, les joueurs devront amadouer des méchants emblématiques, éliminer des Épines nocturnes de leur territoire, et passer du temps à rôder dans la vallée.