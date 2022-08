Disney Dreamlight Valley : voici comment se déroule une journée au sein du parc enchanteur

Le jeu sort en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais sera accessible dès le 6 septembre 2022 en Early Access.

Disney Dreamlight Valley, c'est un voyage au sein d'un parc fictif de chez Disney qui nous est détaillé dans cette nouvelle vidéo de gameplay. L'idée est de nous montrer comme se déroule une journée complète, du réveil jusqu'au coucher de soleil, avec toutes les activités et les interactions possibles. Première chose à faire quand la poste de radio s'allume au réveil, choisir sa tenue pour la journée. Casual chic, habits détendus ou cosplay pour se fondre dans la masse du parc Disney, tout sera évidemment possible et personnalisable.Direction ensuite chez Remy pour le petit-déjeuner et évidemment, c'est au rat de Ratatouille de nous faire la cuisine. Puisqu'il lui manque certains aliments, c'est à nous d'aller les cueillir pour ensuite préparer ensemble tout un tas de plats et de desserts à partager avec tous les héros de Disney. La suite de la journée se déroule du côté de Picsou et de sa boutique de fringues, mais lui aussi connaît quelques soucis de ravitaillement, ce qui oblige notre avatar à passer à l'atelier pour créer sa propre tenue. Puisque la journée n'a pas été de tout repos, direction la plage pour observer le coucher de soleil et profiter d'une noix de coco. Voilà à peu près ce qu'il est possible de faire dans Disney Dreamlight Valley.