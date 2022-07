Disney Dreamlight Valley : le gameplay du simulateur de vie présenté en détail dans une vidéo 4K

Annoncé en avril dernier, Disney Dreamlight Valley est de retour avec une nouvelle vidéo de gameplay, présenté et détaillé dans cette grosse vidéo disponible au format 4K. Forcément, avec un accès anticipé programmé pour le 6 septembre, le jeu édité et développé par Gameloft commence sa campagne promotionnelle pour expliquer comment fonctionnera cette simulation de vie au sein des univers Disney. Clairement destiné à un jeune publie féminin, Disney Dreamlight Valley permettra de passer du bon temps avec les personnages iconiques telles que la Petite Sirène, Belle, Raiponce, Merlin l'enchanteur, Wall-E, Mickey et bien d'autres personnages bien connus de l'oncle Walt. Il sera question de créer son propre personnage, de la façonner de la tête aux pieds, pour ensuite partir dans une aventure pleine d'exploration, de quêtes et d'activités aux côtés d'amis de Disney et de Pixar.







Gameloft a pris le soin tout de même d'écrire une histoire, afin de "driver" le joueur dans une aventure captivante. Dreamlight Valley était auparavant un endroit idyllique où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie, mais ça, c'était avant l'arrivée de l'Oubli, qui a rendu la vie triste et sans but précis. L'univers magique de Disney s'est vu envahir par des Épines nocturnes qui ont poussé les habitants désespérés de Dreamlight Valley à s'enferler à double tour dans le Château des rêves. Il va donc falloir trouver une solution pour libérer le Château des rêves de la corruption insidieuse de l'Oubli, et débloquer les royaumes Disney et Pixar, sachant que chaque royaume propose ses défis, avec énigmes à résoudre et des amis à ramener à Dreamlight Valley.



Le jeu sort en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais sera accessible dès le 6 septembre 2022 en Early Access.