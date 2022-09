Disney Dreamlight Valley : Toy Story et Le Roi Lion s'invitent à la fiesta, infos et trailer

Disponible depuis quelques jours en accès anticipé sur PC et consoles (depuis le 6 septembre pour être exact), Disney Dreamlight Valley n'oublie de communiquer sur le contenu supplémentaire à venir. On apprend par le biais d'un nouveau trailer que les licences Toy Story et le Roi Lion sont les deux prochaines à intégrer le jeu. Cela signifie donc que des personnages comme Woddy, Buzz, Simba ou bien encore Scar feront des apparitions dans le monde, avec des interactions possibles. Chaque univers sera également présenté, avec la chambre d'Andy, le camping-car, la fête foraine, ou bien encore le cimetière des éléphants. Leur arrivée est également le bon moment pour étoffer toute la panoplie de tenues et d'accessoires, qui va permettre de se grimer à leur effigie. Tout est d'ailleurs détaillé dans cette vidéo qu'on regarde avec douceur et plaisir. Notre test de Disney Dreamlight Valley arrive prochainement.