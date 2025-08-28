Dreamlight Valley : la mise à jour "Emotional Rescue" dévoile ses nouveautés

Depuis le 20 août dernier, Disney Dreamlight Valley accueille une toute nouvelle mise à jour gratuite intitulée "Emotional Rescue". Inspirée de l’univers de Pixar, elle introduira un nouveau Royaume, deux personnages très attendus, ainsi qu’une série d’événements et d’améliorations de gameplay. Les joueurs peuvent en effet franchir une nouvelle porte du Château des Rêves et plonger dans l’univers de Vice-Versa, permettant à Joy et Sadness, deux personnages emblématiques du film, de rejoindre l’aventure. Dans ce nouveau Royaume, les joueurs devront explorer le QG des émotions, réparer la console de Riley et retrouver des souvenirs perdus. À travers différentes quêtes, il sera possible de mettre en scène une « grande Production de Rêves » pour finalement accueillir Joy puis Sadness dans la Vallée. Chaque personnage viendra avec ses propres récompenses d’amitié bien évidemment.





Dès le 3 septembre, l’événement temporaire Memory Mania fera son retour et ce jusqu’au 16 septembre. Les joueurs pourront y gagner des compagnons inédits inspirés des émotions de Vice-Versa 2, ainsi que des équipements de hockey aux couleurs de l’équipe fictive de Riley, les Fog Horns. La mise à jour introduira également un nouveau Star Path, baptisé Retro Roadtrip. Fidèle à son nom, il proposera des meubles rétro, des tenues vintage estivales et même des styles inédits pour Mickey et Donald. Les fans de Cars pourront aussi décorer leur Vallée avec des objets tirés du mythique Cozy Cone Motel.

En plus des nouveaux contenus, Gameloft a annoncé plusieurs ajustements pour faciliter la vie des joueurs. Il sera désormais possible de placer des clôtures en diagonale, tandis que de nouveaux stands de villageois seront disponibles dans les extensions "A Rift in Time" et "The Storybook Vale". On sait aussi que trois nouvelles îles flottantes pourront être achetées avec du Mist dans "A Rift in Time". Enfin, le mode photo, déjà enrichi lors de la précédente mise à jour, s’étoffe encore avec deux nouvelles fonctionnalités : l’ajout de motifs décoratifs et une galerie personnelle permettant de sauvegarder jusqu’à six clichés. Vous savez tout.



