S.T.A.L.K.E.R. 2 sort enfin sur PS5 : une version avec 1 an de patchs et loin du lancement chaotique ?

Un an après ses débuts chaotiques sur PC et Xbox Series X|S, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arrive enfin sur PlayStation 5 et PS5 Pro. Pour célébrer cette sortie, GSC Game World propose un trailer de lancement, mais donne surtout des détails sur tout le travail qui a été effectué pendant un an pour améliorer le jeu et l'expérience. Tout d'abord, de base, la version PlayStation 5 exploite pleinement le hardware de la console, avec comme toujours les technos maison liées à la DualSense avec les triggers adaptatifs, le retour haptique, mais aussi la visée gyro via les capteurs de mouvements, l'utilisation du haut-parleur, de la lightbar et du touchpad, sans oublier le Tempest 3D Audio et le support complet des trophées. La PS5 Pro pousse encore plus loin le rendu graphique avec une meilleure qualité des ombres, des reflets et de la lumière globale, ainsi qu’un nuage et un brouillard volumétriques plus détaillés.



Parallèlement à cette sortie, le patch 1.7 est déployé sur toutes les plateformes, qui permet à la Zone de proposer enfin un véritable écosystème vivant. On nous promet que les PNJ et les mutants se battent activement pour le contrôle des territoires, les points d’intérêt sont désormais constamment contestés, et un nouveau mode ultra-difficile, le Master Difficulty, ajoute un défi supplémentaire avec des sauvegardes limitées et des ennemis plus coriaces. L’interface de l’inventaire et de l’équipement a été entièrement repensée pour mieux gérer la protection contre les dangers de la Zone, avec de nouvelles barres de radiation et une graduation plus fine des artefacts et consommables. Les mécaniques de stamina et des boissons énergétiques ont également été ajustées pour un réalisme accru, introduisant des effets négatifs si elles sont surutilisées.


Quand on voit tous ces changements, on se dit que notre 13/20 était déjà bien conciliant à la sortie du jeu, contrairement à ce que certains avaient pu avancer...



Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 21 novembre 2025
16:47


