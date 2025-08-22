JeuxActuJeuxActu.com

S.T.A.L.K.E.R. 2 : la version PS5 nous montre ses avantages et les améliorations apportées

S.T.A.L.K.E.R. 2 : la version PS5 nous montre ses avantages et les améliorations apportées

Un an après sa sortie sur PC et Xbox Series, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl s’apprête enfin à débarquer sur PlayStation 5, ce sera le 20 novembre 2025. Cette année de portage supplémentaire a permis à GSC Game World de livrer une version mieux optimisée par rapport à la version PC qui était dans un sale état lors de sa sortie. Mais ce n'est pas tout, le jeu profitera de toutes les spécificités de la console de Sony, y compris celles de la PlayStation 5 Pro. Le trailer dédié à cette version met en avant l’intégration poussée des fonctionnalités PlayStation, à savoir gâchettes adaptatives, retour haptique, gyroscope pour la visée, Tempest 3D Audio, les habituelles fonctionnalités pour rendre le jeu plus immersif. Espérons que les développeurs ont pris le temps d'intégrer son système A-Life 2.0 dans cette version, car c'est ce qui manquait aussi il y a un an sur PC et Xbox Series...




le vendredi 22 août 2025
18:44


