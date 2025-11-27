The Witcher 4 : malgré sa nomination aux Game Awards, le jeu ne sera pas montré à la cérémonie

Les fans de The Witcher qui espéraient découvrir une bande-annonce du quatrième opus lors des Game Awards 2025 vont devoir prendre leur mal en patience. Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, a confirmé sur Twitter que ni The Witcher 4, ni aucun autre jeu du studio, ne ferait d’apparition lors de la cérémonie cette année. « Je suis très heureux de voir The Witcher 4 nominé dans la catégorie Jeu le plus attendu aux Game Awards. Merci à tous ceux qui ont déjà voté – votre soutien compte énormément pour nous », a écrit Nowakowski, avant de rajouter : « Nous n’apporterons aucun nouveau contenu aux TGA cette année, mais nous sommes, comme toujours, impatients de suivre le show et de célébrer cette grande soirée de notre industrie avec vous tous. »







CD Projekt a déjà annoncé que The Witcher 4 est en phase de production à grande échelle, et le studio a aussi confirmé qu’une sortie en 2026 n’est pas prévue. Interrogé lors d’une session de questions-réponses sur les résultats financiers récents, Michał Nowakowski a précisé l’état du développement :

« Comme nous l’avons déjà indiqué, The Witcher 4 est en phase de production à grande échelle. Nous ne communiquons aucun détail concernant la date de sortie cible, donc il n’y a pas de moment précis auquel je pourrais me référer. La seule chose que nous commentons, c’est que nous ne sortirons pas en 2026. Nous ne donnons pas non plus de détails sur les aspects techniques ou de design. Rien d’inhabituel ne se passe à ce niveau – la production suit simplement son cours selon nos plans internes. »









En juin dernier, CD Projekt avait dévoilé une tech demo censée représenter l’apparence du jeu sur une PS5 de base. Cependant, il ne s’agissait pas d’une première bande-annonce ni du jeu en lui-même. Le studio avait clarifié que cette séquence était « une tech demo, un premier aperçu de la technologie de pointe derrière The Witcher 4, mais pas le jeu lui-même. Elle illustre la base puissante que nous construisons en collaboration avec Epic Games pour repousser les limites des mondes ouverts, ainsi que les systèmes et fonctionnalités principaux développés avec Unreal Engine 5. » Cette approche permet au studio de mettre en avant ses avancées techniques tout en gardant le secret sur le gameplay et l’histoire du jeu, générant un mélange d’enthousiasme et de patience chez les fans.





Bref, The Witcher 4 progresse bien en interne, mais il faudra encore attendre pour découvrir le jeu en action. Les Game Awards 2025 célébreront la nomination du jeu, mais sans nouveau contenu ou révélations supplémentaires.



