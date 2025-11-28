JeuxActuJeuxActu.com


Test KTC H27E6 : quand un écran 4K HDR 300Hz à 320€ vient bousculer l'ordre établi

Très franchement, quand on fait le bilan, le KTC H27E6 s’impose comme une vraie bonne surprise dans le monde des écrans gaming. On a l’habitude de voir des modèles 4K à très haut taux de rafraîchissement vendus à des prix plutôt élevés, et là, KTC débarque avec un écran qui coche quasiment toutes les cases, pour un tarif qui n’a rien à voir avec ceux des grandes marques (320€). Et si jamais la marque KTC ne vous dis rien, sachez qu'elle est la sous-traitance de mastodontes comme Samsung ou LG depuis près de 30 ans, donc leur savoir-faire, ils l’ont clairement. En fait, ce qui frappe le plus, c’est l’équilibre général du produit. On a une dalle Fast IPS rapide, fluide, réactive, avec une image nette et des couleurs plutôt fidèles. La compatibilité HDR apporte un vrai petit plus, même si ça ne joue évidemment pas dans la même cour que l’OLED. Et puis ce 300Hz, c’est un vrai régal dans les jeux compétitifs : l’input lag est bas, les mouvements sont propres, et on sent que l’écran a vraiment été pensé pour les joueurs. Pour du FPS, du jeu de baston ou n’importe quel titre nerveux, ça fonctionne super bien.

À côté de ça, KTC n’a pas oublié les aspects pratiques : le pied est vraiment complet, avec réglage en hauteur, rotation, bascule et même le pivot pour le mode portrait. Pour les streameurs, les créatifs ou ceux qui travaillent avec plusieurs écrans, c’est un vrai bonus. L’OSD est clair, simple à utiliser grâce au joystick, et on retrouve toutes les options qu’on voit habituellement sur du milieu ou du haut de gamme : FreeSync, G-Sync, viseur intégré, compteur de FPS, minuteur… Rien ne manque à l’appel. Alors certes, il y a quelques petites limites comme l'absence de haut-parleurs intégrés, du plastique assez présent (tous les écrans en ont désormais, même premium), mais honnêtement, vu le prix, ça reste totalement acceptable. Et puis il faut le dire : visuellement, l’écran est plutôt réussi. Le choix du blanc pour l’arrière et le pied donne un look un peu différent de ce qu’on voit partout, et malgré la prédominance du plastique, l’ensemble est stable et bien construit. Le design borderless apporte aussi un côté moderne et agréable, surtout pour une configuration à plusieurs écrans. En résumé, le KTC H27E6 va à l’essentiel, et dans ce qu'il établit, il le fait très bien, et c’est probablement ce qui le rend aussi intéressant. Et n'oublions jamais, un 27 pouces 4K 300Hz pour 320€, il n'y a pas plus compétitif.


Les plus
  • Excellent rapport qualité/prix (220€ le modèle 2K, 320€ celui en 4K)
  • Dalle Fast IPS 27" avec définition 4K, HDR et jusqu’à 300Hz
  • Très bonne fluidité et réactivité (input lag bas)
  • Rendu des couleurs fidèle et image nette
  • Connectique complète (2 HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4, USB, sortie jack 3.5 mm)
  • Ergonomie très complète : hauteur, inclinaison, rotation, pivot 90° en mode portrait
  • Design soigné, dos blanc original et finition propre
  • OSD complet avec bouton-joystick
Les moins
  • Pas de haut-parleurs intégrés
  • HDR limité (moins performant que l’OLED ou les dalles HDR premium)
  • Construction majoritairement en plastique (même si solide et courant sur le marché)


Le Test
Noël approche et parmi les cadeaux qu’on peut se faire offrir quand on est un gamer invétéré, c’est un bel écran gaming. L’offre aujourd’hui est extrêmement variée, aussi bien au niveau des marques qu’en termes de tarifs pratiqués. Mais s’il y a bien une chose qui se démocratise et qui devient la norme, c’est l’envie d’avoir un écran 4K avec si possible la technologie HDR qui avec et un taux de rafraîchissement digne de ce nom. Ça tombe bien, on a un moniteur qui pourrait bien convenir aux besoins de tout un chacun, avec un prix en plus assez accessible. Voici le KTC H27E6, un écran gaming de 27 pouces, définition 4K, cadencé jusqu’à 300hz, compatible HDR, avec un chouette design et vendu moins de 400€.



Première chose à savoir concernant le KTC H27E6, c’est qu’il est disponible aussi au format 2K et avec une résolution moindre que la 4K, son prix est tout simplement ultra compétitif, voire même surréaliste, puisqu’on arrive à le trouver aux alentours de 220€. Et c’est d’autant plus surprenant que sur le papier, la fiche technique du KTC H27E6 suffit à éveiller l’intérêt de n’importe quel joueur qui cherche un écran gaming dernier cri. Avec son écran de 27 pouces qui propose une définition QHD de 3840 x 2160 pixels et qui s’appuie sur une dalle Fast IPS capable d’atteindre les 300Hz, compatible DisplayHDR 400 et accompagné d’un temps de réponse annoncé à 1 ms, le KTC H27E6 n’a clairement rien à envier aux modèles haut de gamme du marché. Récemment, nous avions testé le AOC AGON Pro AG276UZD et hormis son écran QD-OLED qui lui permet de se classer au-dessus de la mêlée, on retrouve les mêmes caractéristiques, sauf que ce dernier affichait une étiquette de 900€. Côté connectiques, le KTC H27E6 intègre tout ce dont on a besoin aujourd’hui, à savoir deux ports HDMI 2.1, deux DisplayPort 1.4, un port USB 2.0 ainsi qu’une sortie audio 3.5 mm (prise Jack), ce qui le place au niveau des références premium actuelles. Seul bémol, le KTC H27E6 ne dispose pas de hauts-parleurs intégrés, même minimes, ce qui vous oblige à passer par un complément audio type casque (ou des écouteurs) ou autres. Ceci étant dit, c’est un peu devenu la norme chez les constructeurs ces derniers temps, ça leur permet de faire quelques économies de fabrication.

Divers Jeux Vidéo

IL FAIT TOUT, MÊME LE CAFÉ !

Heureusement, le KTC H27E6 dispose d’autres arguments pour se faire valoir, à commencer par son ergonomie qui est elle aussi très complète. Son pied par exemple est capable d'ajuster l’inclinaison, la hauteur, la rotation latérale et même le pivot à 90° pour une utilisation en mode portrait, très pratique quand on a besoin d’un deuxième écran déporté, surtout chez les streameurs. Quant à celles et ceux qui font attention à la consommation électrique, sachez que le KTC H27E6 monte jusqu’à 54 W au maximum et seulement 0,5 W en veille. Bref, vous l’avez compris, de tels niveaux de performance sont rarement proposés à ce tarif (220€ en 2K et 390€ en 4K), puisqu’à spécifications équivalentes, les modèles concurrents de marques type LG ou Asus s'affichent généralement à des prix deux fois supérieurs. Forcément, à un tarif aussi avantageux, on est en train de se poser des questions, et de se dire aussi d’où sort cette marque KTC ? La réponse, elle est toute simple et vite répondue, car KTC (acronyme de Key To Combat) n’est pas un un nouveau venu dans le monde des écrans, loin de là. Derrière la marque se trouve Shenzhen KTC Technology Co, un fabricant chinois expérimenté avec près de 30 ans dans le secteur, depuis 1995 plus précisément, et il s’agit du sous-traitant, ou devrait-on dire le fabricant collaborateur de géants de la tech tels que Samsung ou bien encore LG. Mais comme chacun sait, la Chine a décidé de ne plus être uniquement les petites mains de ces grandes sociétés coréennes qui se font de belles marges, et de proposer directement leurs produits provenant des mêmes usines. 

Divers Jeux Vidéo

QUAND LES SOUS-TRAITANTS PEUVENT BRILLER

Depuis 2021, KTC a donc décidé de lancer sa propre gamme d’écrans sous son nom, profitant de cette expertise accumulée pour proposer des produits compétitifs, adaptés aux besoins des joueurs, sans se perdre dans des artifices ou des technologies superficielles. Le H27E6 est la dernière évolution de cette démarche, succédant à des modèles comme le KTC G42P5 ou le H27P22S. Et inutile de chercher la petite bête, ou une raison de leur donner tort, il s’agit des mêmes dalles et des mêmes matériaux de fabrication de ces marques pour lesquelles l’Occident fait pleinement confiance, il s’agit des mêmes usines de fabrication. D’ailleurs, il suffit de jeter un œil au design de l’écran, qui reprend un peu de ce qui se fait sur le marché, mais qui tente néanmoins de se démarquer. J’ai particulièrement apprécié son dos blanc avec une belle surface mat, qui lui permet de se distinguer des écrans classiques qui ne jure que par le noir. Alors évidemment, étant donné que le dos ne sera que rarement visible, c’est un détail que certains mettront de côté, mais pour ma part, lors de l’installation - enfantine - de l’appareil, j’ai aimé profité de cette robe blanche séduisante.

Divers Jeux Vidéo

Le design de l’écran est simple, fonctionnel et sans extravagance, mais en revanche, on apprécie son encadrement d’une grande finesse, limite borderless qu’on recherche souvent sur les écrans haut de gamme. La dalle blanche repose sur un pied lui aussi de couleur blanche et malgré le plastique qui domine, l’ensemble offre une stabilité amplement suffisante pour un usage quotidien. J’ai parlé de plastique dans la conception de l’appareil et c’est sans doute ce choix de matériau qui permet à KTC d’être aussi compétitif en termes de tarif, mais très sincèrement, même les grandes marques utilisent énormément de plastique PC (polycarbonate) pour alléger l’ensemble tout en conservant une bonne robustesse. De ce point de vue là, aucun reproche à faire au KTC H27E6 qui se permet même de damner le pion aux grandes marques habituelles des écrans gaming.

Divers Jeux Vidéo

Et puis, côté performances, le KTC H27E6 impressionne aussi pour son prix ultra compétitif. L’input lag moyen mesuré à 300Hz est de 10,1 ms, ce qui le rend parfaitement fluide et réactif, même dans les jeux compétitifs tels que les FPS et les jeux de baston. Je n’ai pas les outils pour mesurer la colorimétrie et le pic de luminosité, mais puisque cela fait maintenant un gros mois que je tourne avec le  KTC H27E6 et que l’ensemble de mes derniers tests ont été effectués avec, je peux vous certifier que l’appareil assure un rendu plus que satisfaisant en termes de gaming. Malgré son écran LCD, le KTC H27E6 ne peut rivaliser avec les moniteurs OLED, et c’est normal, mais avec le HDR de disponible, l’expérience visuelle est vraiment satisfaisante. Le contraste et les noirs sont honorables, le rendu des couleurs fidèles et assez vives, ce qui vous permettra de profiter des plus beaux jeux du moment. Même dans les jeux moins exigeants, le confort visuel reste très bon, avec une image nette et détaillée. Et puisque le KTC H27E6 est compatible avec le 300Hz, vous allez pouvoir profiter du meilleur rendu sur des titres tels que ARC Raiders, Battlefield 6 ou les derniers jeux de baston que The Great Review a relancé avec sa dernière vidéo narrative. Sinon, pour un usage bureautique ou classique, avec des plateformes type Netflix, Disney+ et Prime Video qui tournent, pas grand-chose à reprocher, surtout que le tarif est encore une fois son meilleur atout.

Divers Jeux Vidéo

LES MARQUES HISTORIQUES EN PLS

Et enfin, sachez que l’OSD proposé est similaire à ce qu’on trouve sur les écrans milieu et haut de gamme, avec ce bouton joystick qu’on trouve à l’arrière droit de l’écran, permettant d’ajuster la luminosité, le contraste, le gamma, mais aussi activer le FreeSync ou le G-Sync selon la carte graphique utilisée. KTC a également intégré des options pensées pour les gamers, comme un viseur central (crosshair), un minuteur ou un compteur de FPS, qui ajoutent un confort réel en jeu. La navigation dans le menu est fluide et disponible en français, ce qui facilite la configuration et l’adaptation de l’écran à votre environnement. Bref, vous l’avez compris, le KTC H27E6 ne cherche pas à séduire par le luxe ou des matériaux premium (quoi les derniers écrans haut de gamme non plus), il mise tout sur l’essentiel, à savoir une dalle réactive, fluide et précise, capable de gérer des cadences élevées en Q-HD pour un tarif défiant toute concurrence. Pour un gamer cherchant un écran performant, polyvalent et abordable, le H27E6 est une option très sérieuse, offrant un rapport qualité/prix remarquable et une fluidité exceptionnelle dans les titres compétitifs. C’est le genre d’écran qui prouve qu’un prix contenu ne signifie pas compromis sur le plaisir de jeu.

Divers Jeux Vidéo


le vendredi 28 novembre 2025
Divers Jeux Vidéo
Divers Jeux Vidéo

