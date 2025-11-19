Black Ops 7 et Battlefield 6 : le VPN est-il l'arme secrète pour jouer sans lag ?

On y est. Les deux plus gros FPS de la planète, Battlefield 6 et Call of Duty: Black Ops 7, sont enfin disponibles et se font face. Des millions de joueurs se jettent sur les serveurs. Mais pour certains, ça rame, ça lag, ça déconnecte. Sur les forums de BF6, des joueurs expliquent se retrouver sur des serveurs à l'autre bout du monde, avec un ping élevé. Sur CoD, le spectre des attaques DDoS comme en 2025 plane sur chaque partie classée. Votre premier réflexe ? Accuser les développeurs puis, à défaut, vous retourner contre la qualité de connexion. Mais si le problème venait d'ailleurs et que la solution était aussi simple que de presser le bouton d’une appli ? C'est la promesse d’un VPN comme Surfshark.



QUAND VOTRE FAI PLOMBE VOS STATS





Le premier ennemi de votre K/D ratio, c'est peut-être votre propre fournisseur d'accès. Ce dernier peut parfois scanner vos usages et appliquer ce qu'on appelle le "throttling" (ou bridage). En gros : votre FAI voit que vous utilisez beaucoup de bande passante sur BF6 ou BO7, et décide en heure de pointe de ralentir votre connexion pour soulager son réseau. Heureusement, la parade contre cette technique est simple : le chiffrement. Le VPN de Surfshark peut créer un tunnel sécurisé autour de votre connexion. Votre FAI voit que vous utilisez des données, mais il ne sait plus si vous regardez une recette de cuisine ou si vous êtes en plein "clutch" sur BO7. Dans le doute, il ne peut plus vous appliquer ce bridage ciblé. Grâce à cette cape d’invisibilité, votre connexion conserve sa vitesse, vos paquets de données transitent à une vitesse acceptable, et votre ping n’atteint plus des sommets.



UN BOUCLIER ANTI-RAGEUX





L'autre menace du jeu en ligne sur des titres comme Battlefield 6 ou Black Ops 7 : l'attaque DDoS. Un joueur adverse, frustré, récupère votre adresse IP et l'inonde de requêtes inutiles jusqu'à ce que votre box internet s'effondre. Vous êtes déconnecté, la partie est perdue. Avec un VPN, ce scénario est impossible. Surfshark masque votre véritable IP et la remplace par celle d'un de ses serveurs. Le rageux peut toujours tenter son attaque : il ne frappera qu'un serveur blindé de Surfshark, équipé de ports 10 Gbit/s et conçu pour encaisser ce genre d'assaut. Pendant ce temps, vous continuez tranquillement votre partie.







UN ARSENAL COMPLET À PRIX RÉDUIT





Surfshark intègre également plusieurs fonctions vitales pour les joueurs en quête d’une connexion stable lors de leurs parties en ligne. La première, c'est le "Bypasser" (ou split-tunneling). Ça vous permet de router uniquement votre jeu via le VPN pour blinder sa connexion, tandis que votre Discord reste sur votre connexion normale, sans lag. Autre avantage : les connexions simultanées sont illimitées avec Surfshark. En clair, un seul abonnement permet de protéger votre PC, votre PS5 et votre Xbox (via Smart DNS ou routeur), votre téléphone... tout en même temps. Par ailleurs, un VPN comme Surfshark vous permet de jouer en ligne via le WiFi d’un aéroport ou d’un hôtel à l’étranger en toute sérénité. En effet, il permet de masquer votre identité et empêche que vos informations de connexion (comme celles de vos comptes de jeu) ne soient interceptées par des pirates.





