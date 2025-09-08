JeuxActuJeuxActu.com

Marre du spam ? Inscrivez-vous aux bêtas de jeux avec une identité alternative grâce à cette astuce !

S’inscrire à une bêta est souvent synonyme de boîte mail saturée et d’intrusions marketing. Avec Alternative ID et Alternative Number, Surfshark propose une solution simple et efficace pour préserver sa vie privée sans se priver des versions d’essai. Recevoir une invitation pour tester un jeu en avant-première ou encore participer à une bêta fermée est un moment excitant pour tout joueur. Mais derrière cet accès anticipé se cache parfois un revers bien connu : une avalanche de mails publicitaires et, parfois, une exposition de ses données personnelles en cas de fuite de base de données.


En effet, pour participer, il faut fournir une adresse mail valide et, de plus en plus souvent, un numéro de téléphone. Par ailleurs, le formulaire d’inscription vous invite à cocher une petite case qui vous engage à recevoir des communications marketing, en échange du précieux sésame. Résultat : vos infos personnelles sont transformées en ressources marketing. Heureusement, des solutions existent pour protéger votre adresse mail principale du spam. Et deux d’entre elles sont proposées par Surfshark, l’un des leaders du marché VPN.




Alternative ID et Alternative Number : la parade numérique

Pour ne pas avoir à communiquer ces infos, Surfshark propose une alternative inspirée des "smurfs" du monde du jeu vidéo : une identité secondaire qui protège la principaleTout se fait par le biais de la fonctionnalité Alternative ID. Grâce à celle-ci, l’utilisateur peut générer un profil complet comprenant une fausse adresse mail. Ainsi, on reçoit les mails importants (comme la fameuse clé bêta) sans jamais dévoiler son vrai mail. Si l’adresse est polluée de spam, il suffit de la supprimer. Pour aller plus loin, Surfshark propose également Alternative Number, un numéro virtuel permettant de recevoir les SMS de vérification demandés par certaines plateformes. De quoi valider son inscription sans donner son vrai numéro, qui reste ainsi à l’abri.

L’installation est rapide : on choisit ses paramètres (pays, tranche d’âge, identité générée), on crée l’adresse alternative liée à son vrai mail, et on ajoute si besoin le numéro virtuel. En quelques minutes, on a un alias numérique prêt à l’emploi. Pour le joueur, c’est une liberté nouvelle : s’inscrire partout, multiplier les chances d’accéder à des bêtas, tout en gardant son identité principale intacte.

Bien entendu, leur utilisation ne se limite pas seulement aux inscriptions de versions d’essai. Ces technologies trouvent également une utilité dans tous les services en ligne susceptibles d’utiliser vos données de communication à des fins commerciales. Votre adresse mail principale reste ainsi réservée aux plateformes que vous jugez sûres.

Mettre en place votre "alt" numérique ?

Pour créer votre alias jetable, c’est aussi rapide que de personnaliser un personnage dans un RPG (voire même encore plus facile car quelques clics suffisent). Voici comment faire :

  1. - Connectez-vous à votre compte Surfshark : La fonctionnalité Alternative ID est incluse dans tous les abonnements Surfshark.  

  2. - Accédez à "Alternative ID" : Dans l'interface de votre compte Surfshark, sur le site web ou l'extension de navigateur, cliquez sur l'onglet "Alternative ID".  

  3. - Générez le profil : Choisissez le sexe, la tranche d'âge et le pays (six options disponibles comme les États-Unis ou l'Allemagne). Cliquez sur "régénérer" jusqu'à ce que vous trouviez un nom qui vous plaît.  

  4. - Créez l'e-mail alias : L'outil vous propose de créer une adresse e-mail. Il vous suffit de la lier à votre véritable adresse e-mail pour que la redirection fonctionne.  

  5. - (Optionnel) Ajouter l'Alternative Number : Si une inscription requiert un numéro, vous pouvez l'ajouter en tant qu'option payante à votre abonnement.

 

Notez que pour Alternative Number, seuls des numéros virtuels aux États-Unis sont disponibles pour l’instant.

Combinés, Alternative ID et Alternative Number agissent donc comme un bouclier numérique : une identité jetable mais fonctionnelle, que l’on peut renouveler à volonté. Fini le spam qui pollue votre boîte mail, finie l'angoisse des fuites de données, fini le besoin de jongler avec quinze adresses différentes pour vous inscrire à droite et à gauche : c'est un véritable "cheat code" pour la vie privée du gamer.


le lundi 8 septembre 2025
