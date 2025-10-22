Pikmin 4 : du contenu en plus arrive et c'est même gratuit !

Parce qu’il n’y a pas que Mario et Zelda dans la vie, Nintendo pense aussi à ses petits êtres en forme de radis colorés et nous annonce que Pikmin 4 va s'offrir une mise à jour gratuite au mois de novembre prochain. Au programme, on aura droit à des Pikmin encore plus mignons, les Pikmin déco, tout droit venues de Pikmin Bloom et débarquent enfin sur Switch. Autre ajout notable : un mode photo, avec un outil complet qui permet de jouer les photographes en herbe, avec cadrages, filtres, cadres, tampons, etc. Enfin, on retrouvera également deux options de difficulté supplémentaires, histoire de contenter tout le monde. D’abord, un mode Facile (ou “Paisible”, pour reprendre le vocabulaire de Nintendo) dans lequel les créatures ennemies ne deviendront hostiles qu’après avoir été attaquées. Mais pour les vétérans, un mode Intense viendra relever la sauce, avec des ennemis plus agressifs, plus rapides, plus nombreux. Tout ça arrive le mois prochain, mais sans aucune date de sortie précise.





