Pikmin 4 : une nouvelle grosse vidéo de gameplay pour détailler les nouveautés

Nous sommes à un mois de la sortie de Pikmin 4 et Nintendo a eu la bonne idée de nous rappeler que sa sortie approche à grands pas. Du coup, lors de ce Nintendo Direct du 21 juin, on a eu droit à une nouvelle vidéo de gameplay, afin d'expliquer les nouveautés. Première chose à savoir, le Capitaine Olimar ne sera plus la tête d'affiche de cet épisode, ce dernier s'étant écrasé sur une planète inconnue et a besoin de renfort. Seul hic, l'équipe de secours s'est elle aussi crashé et va devoir tout faire pour faire repartir la navette spatiale. Comme d'habitude, plusieurs types de Pikmin agissent selon leur couleur, mais cette fois-ci, ils pourront aussi compter sur Otchin, un chien qui sera d'une aide incroyable. Allié de taille pour porter les choses lourdes, notre compagnon canin peut aussi fracasser des objets, ou servir de barque pour traverser des points d'eau. C'est ainsi qu'on va retrouver des pièces manquantes du vaisseau, tout en évitant les dangers qui guettent au moindre recoin.



Histoire de varier les plaisirs et les situations, Pikmin 4 proposera des "duels Dandori", qui sont des challenges à réaliser à deux, en versus, pour déterminer celui qui est capable par exemple de collecter le plus d'objets possible, avant le temps imparti. La sortie de Pikmin 4 est donc attendue pour le 21 juiillet prochain, mais une démo sera disponible le 29 juin sur le Nintendo eShop.