Pikmin 4 : Shigeru Miyamoto dévoile la première vidéo du jeu, 7 ans après son annonce

Il en aura fallu du temps pour voir débarquer la première vidéo consacrée à Pikmin 4. Sept ans très exactement, puisque c'est en 2015 que Shigeru Miyamoto avait révélé à Famitsu et à Eurogamer qu'il était bel et bien en train de plancher sur un nouvel épisode. A l'époque, la Nintendo Switch n'était pas encore sortie et on pensait tout naturellement que le jeu était destiné pour la Wii U. Malgré cette bonne nouvelle, le créateur de Mario ne s'est pas vraiment étalé et ce teaser ne nous dit pas grand-chose si ce n'est qu'on retrouvera cette ambiance bucolique où des petits êtres vont essayer de vivre dans des jardins immenses. Shigeru Miyamoto a cependant précisé que la sortie est bien programmée pour l'année 2023, mais sans plus de précisions. On imagine qu'il faudra attendre un autre Nintendo Direct pour nous révéler plus d'informations.