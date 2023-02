Pikmin 4 : il y aura un chien dans le jeu, voici une grosse vidéo de gameplay

C'est le jeu qui a ouvert les festivités du Nintendo Direct du 8 février 2023, Pikmin 4 arrive sur Nintendo Switch dans quelques mois, pour cet été, le 21 juillet 2023 très précisément. Une date estivale qui correspond à l'ambiance très ensolleillé et décontracté de cette suite qui ne semble pas trop chambouler son concept, ni ses graphismes d'ailleurs. On retrouvera les Pikmin habituels, mais aussi le Ice Pikmin avec sa physionomie cubique qui viendra apporter son lot de nouveautés avec ses capacités nouvelles. Cette vidéo nous a aussi permis de constater qu'on pourra compter sur un chien pour nous aider à évoluer dans le jardin. Il sera possible de lui donner des ordres pour qu'il détruise des obstacles, mais on pourra aussi s'en servir comme monture pour se déplacer plus facilement. Nintendo a promis de revenir parler du jeu très bientôt et sans doute détailler les mécanismes de son gameplay dans un trailer dédié. C'est vrai que d'ici le mois de juillet, on a le temps d'en parler à nouveau.