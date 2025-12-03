L'Arabie Saoudite détiendra 93.4% d'Electronic Arts après son rachat selon un dépôt réglementaire

Lorsque fin septembre dernier, on apprenait que Electronic Arts allait être racheté par 3 fonds d'investissement (deux américains et un saoudien, le fameux PIF), beaucoup pensaient - naïvement - que les parts allaient être équitablement partagées. Il n'en est absolument rien. Selon un dépôt réglementaire révélé par le Wall Street Journal, le Fonds d’investissement public saoudien (le PIF) s’emparerait de 93,4% d’EA. Oui, vous avez bien lu 93,4%, soit un peu moins que SNK qui a été racheté en 2020 (on l'a su publiquement en 2022) pour 96,18%. À ce niveau-là, on ne parle plus d’actionnariat majoritaire, mais d’un monopole. Les deux autres investisseurs que sont Silver Lake et Affinity Partners (le fonds de Jared Kushner, gendre de Donald Trump) récupèrent des miettes : 5,5% pour le premier et 1,1% pour l'autre. Rien de bien surprenant quand on sait que l'Arabie Saoudite est un partenaire privilégié de ces deux sociétés américaines et dont le PIF est déjà un investisseur important... La boucle parfaite quoi.





Avec 36,4 milliards injectés en capital et 20 milliards en dette, l’opération devient le plus gros LBO de l’histoire, soit Leveraged Buyout, ou en français : rachat par effet de levier. Sur ce total, le PIF aurait mis environ 29 milliards sur la table, après déduction de sa participation existante. Autant dire que la motivation est bien là. Rien de surprenant : le fonds saoudien a déjà englouti des parts chez Nintendo, Capcom, Take-Two, Nexon, Activision et SNK en totalité… L’industrie du jeu vidéo est devenue un terrain de chasse prioritaire pour le prince héritiers Mohamed Ben Salmane. Ce qui étonne vraiment (pour certains), c’est la disproportion. Un consortium annoncé comme “équilibré” se révèle être, dans les faits, une opération presque intégralement financée par Riyad. Et malgré les déclarations d’Andrew Wilson, qui promettait en octobre que “les valeurs d’EA resteront inchangées”, l’idée fait aujourd'hui sourire.









POURQUOI UN RACHAT MAINTENANT ?

Electronic Arts vit une période charnière. Les ventes stagnent (entre 7,4 et 7,6 milliards sur trois ans), l’âge d’or du COVID est terminé, et l’industrie du jeu se concentre à vitesse grand V. Moins de croissance, plus de rachats, plus de consolidation. Se retirer de la bourse permet à EA d’éviter la pression trimestrielle des marchés et de se réinventer hors des projecteurs, à condition bien évidemment d’accepter que sa réinvention soit financée par le royaume saoudien. Le PIF, lui, a d’autres motivations : diversifier son économie, étendre son soft power culturel et nourrir le projet Vision 2030. Même si ses liquidités baissent — notamment à cause du gigantesque mégaprojet NEOM — le jeu vidéo reste un secteur stratégique. Et EA, avec FIFA, Madden, Apex Legends, The Sims, représente une prise de guerre culturelle colossale. L’impact réel ne se fera pas sentir immédiatement : Electronic Arts continuera de sortir Battlefield, EA Sports FC, Dragon Age et compagnie. Mais à long terme, les orientations stratégiques seront plus centralisées ; la gouvernance dépendra d’un investisseur unique, aux priorités parfois éloignées du marché occidental ; et les promesses de “valeurs immuables” risquent de se heurter à la réalité. Mais Mohamed Ben Salmane sait parfaitement que pour faire changer les mentalités face à l'image de son pays, il se doit aussi de faire des efforts de son côté.



Cela dit, le rachat n’est pas encore approuvé (les actionnaires doivent voter dans les semaines à venir)mais s’il passe, Electronic Arts deviendra l’une des plus grosses entreprises du divertissement entièrement contrôlée par un fonds souverain étranger. En attendant également qu'on ait des nouvelles du rachat de Warner Bros Discovery où l'Arabie Saoudite a aussi son mot à dire, car là encore, le pays de MBS pourrait bien mettre la main sur l'une des plus grandes et emblématiques du cinéma américain... Le monde change en effet et certains ne sont pas prêts à l'accepter...











