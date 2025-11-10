JeuxActuJeuxActu.com

Warner Bros Discovery : un rachat par l'Arabie Saoudite pour 70 milliards ? C'est la folle rumeur du jour

Warner Bros Discovery : un rachat par l'Arabie Saoudite pour 70 milliards ? C'est la folle rumeur du jour

Une rumeur circule depuis la fin de la semaine dernière : le fonds souverain saoudien P.I.F. envisagerait une offre de rachat complète pour Warner Bros. Discovery (WBD). Selon ces informations non confirmées, l’opération viserait à reprendre l’intégralité des actions en circulation et à prendre en charge la dette de l'entreprise américain, tout en garantissant une autonomie créative pour HBO, DC et Warner Bros. Pictures sur plusieurs années. Pour l’instant, aucun canal officiel n’a confirmé l’information : pas de communiqué de presse, pas de dépôt auprès de la SEC, rien de public, mais la rumeur indique que le conseil d’administration de Warner Bros. Discovery se serait réuni pour examiner la proposition, qui aurait transité par une holding américaine afin de limiter les conséquences politiques immédiates.

Pourquoi cette rumeur attire l’attention...

La capitalisation boursière de Warner Bros. Discovery est actuellement d’environ 20 milliards de dollars. Une offre en espèces supérieure à 70 milliards représenterait donc un prix largement au-dessus du marché, ce qui empêcherait la concurrence de s'aligner sur un tel prix, Netflix et Paramount étant les deux entités intéressé par le rachat de WBD. Toutefois, l’acquisition d’un conglomérat comprenant DC, HBO, CNN et les contenus Discovery par un fonds souverain étranger soulèverait d’importantes questions réglementaires, notamment auprès de la FCC, du CFIUS et du Congrès américain.

Le P.I.F. a déjà réalisé des investissements significatifs dans le secteur des jeux vidéo avec le rachat total de SNK en 2020, bientôt Electronic Arts (55 milliards), et des acqusitions chez Activision, Take-Two, Nintendo à hauteur de 5 à 10%, le financement du DLC d'Assassin's Creed Mirage et plus récemment la prise de contrôle de MBC Group. Et on ne vous parle pas de Manga Distribution et le parc Dragon Ball en cours de construction à Qiddiya. Bref, le divertissement, c’est clairement devenu son nouveau jouet préféré. 

Côté rumeurs (non vérifiées, évidemment) :
• CNN serait exclu du deal, car jugé trop risqué politiquement.
• Le PIF promettrait 5 milliards d’investissements sur 3 ans dans le streaming et le cinéma.
• Warner Bros. resterait à Burbank, avec serment solennel de “préserver les marques historiques”.
• Discovery pourrait finir fondu dans MBC Group, histoire de simplifier la carte.
• Et cerise sur le gâteau : un “conseil de fiducie créative” avec des producteurs américains pour garantir “l’indépendance éditoriale”.

Réactions à Hollywood

Selon des sources internes, la rumeur aurait provoqué une certaine panique parmi les équipes de HBO et Warner Bros TV. Plusieurs dirigeants auraient été contactés par des journalistes pour des commentaires, sans que personne ne puisse confirmer la véracité de l’information. Un producteur interrogé a simplement déclaré : « Si c’est vrai, ce serait le plus grand coup de l’histoire moderne d’Hollywood. »

 

Malgré l’absence de confirmation officielle, le titre Warner Bros. Discovery a bondi de 8% vendredi, ce qui alimente les spéculations sur un “intérêt stratégique”. Il est également possible que la rumeur ait été relancée par des banques d’investissement pour tester la réaction du marché. Si cette opération devait se concrétiser, ce qui reste hautement hypothétique, il s’agirait d’une première : un fonds souverain tenterait d’acquérir un conglomérat médiatique majeur aux États-Unis. Les régulateurs auraient un rôle clé à jouer, et une telle transaction nécessiterait probablement une structure complexe de partenariat incluant des investisseurs américains pour faciliter l’approbation.

L’information reste à prendre avec prudence cependant, mais vu ce qu'il se passe, rien n'est impossible.






