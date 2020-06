Harry Potter : le gros jeu en open-world serait prévu sur PS5 et Xbox Series X, de nouvelles infos fuitent

Cela fait maintenant deux ans que l'on entend parler sérieusement d'un jeu vidéo Harry Potter en open-world : pour ainsi dire, une vidéo très généreuse a même fuité il y a deux ans, ne laissant que très peu de place au doute... sans parler des nombreux bruits de couloir un peu partout. Aujourd'hui, le renommé Jason Schreier (auparavant chez Kotaku, maintenant chez Bloomberg) vient apporter sa pierre à l'édifice avec un article appuyé de plusieurs sources anonymes : comme d'habitude avec le journaliste, ses informations sont souvent vérifiées et même s'il convient de prendre des pincettes, ses dires s'épaulent souvent d'une véritable crédibilité.(à ne pas confondre avec Avalanche Studios, les créateurs de Just Cause), firme américaine auparavant possédée par Disney et rachetée par Warner Bros. Interactive en 2017. En conception depuis des années,, au même niveau que le Batman encore non dévoilé qui, lui aussi, commence à se faire indiscret.Selon l'une des sources de Jason Schreier, la vidéo leakée de 2018 serait vraie, au contraire de plusieurs rumeurs semées par la suite par divers internautes.D'ailleurs, notons qu'une annonce sera faite peu après le DC FanDome du 19 août, au cours duquel seront probablement dévoilés les fameux jeux Batman et Suicide Squad. Voilà qui donne plutôt l'eau à la bouche, non ?