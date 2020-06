DC : des jeux vont être annoncés lors d'un show spécial, le nouveau Batman de la partie ?

Welcome to the #DCFanDome. Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22! https://t.co/C1HuRQodqB pic.twitter.com/rmojdE8Dfx — WB Games (@wbgames) 16 juin 2020

Faute d'E3 pour promouvoir ses jeux, Warner Bros. Interactive est lui aussi obligé de retomber sur ses pattes : justement, DC Comics vient de lever le voile sur le DC FanDome, un événement en ligne qui se tiendra le 22 août à 19h, heure française.Pour le coup, le show prendra carrément la forme d'une véritable convention entièrement virtuelle et qui, comme son nom l'indique, s'axera tout spécialement sur l'univers DC : il y aura donc des annonces concernant des bandes dessinées, des films... et bel et bien des jeux vidéo.On ne connait évidemment les titres concernés mais il y a fort à parier que les nouveaux jeux de Warner Bros. Montreal et/ou de Rocksteady soient dévoilés, et qu'il y ait le fameux Batman Arkham dans le tas. Depuis le temps que des rumeurs et du teasing circulent à son sujet, il serait effectivement logique de le voir pointer le bout de son nez...