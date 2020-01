Batman Arkham : le teasing s'amplifie avec une nouvelle image, l'excitation à son comble

On sait, du moins on présume, que Warner Bros. Montréal planche actuellement sur un très gros projet gravitant autour de Batman : aux dernières nouvelles, le studio canadien avait pourtant fait annuler un jeu Suicide Squad après deux ans de développement. Toutefois, il y a de fortes chances que le travail réalisé ait été converti en quelque chose d'autre, toujours dans l'univers de Bruce Wayne - à moins que le tout fut bel et bien conservé tel quel. Vous l'aurez deviné, le mystère reste entier mais tend à s'éclaircir sérieusement avec un fort teasing de la part du studio.Sur trois de ses réseaux sociaux - Facebook, Twitter et Instagram -, Warner Bros. Montréal a effectivement posté des images intrigantes : en s'y penchant de plus près, on peut s'apercevoir qu'il s'agit de fragments qui, une fois rassemblés, forment un écusson. Certains y voient un rapport avec la Courts of Owls, la fameuse organisation criminelle en charge de chasser Batman, d'autres y voient la représentation de la police de Gotham City.On espère y voir plus clair très prochainement puisque l'on est, forcément, très curieux de ce soft d'ores et déjà intéressant. Avez-vous une idée de la nature du projet ?