Batman : le prochain jeu serait un reboot de la saga, de nouveaux détails en fuite ?

Voilà maintenant cinq ans que Batman Arkham Knight est sorti et que son chevalier noir nous manque terriblement : faute d'avoir des nouvelles officielles, nous pauvres internautes devons nous rabattre sur les nombreuses rumeurs parcourant le web. La plus solide d'entre elles fait état d'un nouveau titre porté sur la Cour des Hiboux , fameuse organisation criminelle bien connue du comics, permettant de jouer plusieurs personnages de la "Bat Family" : aujourd'hui,Comme d'habitude, il s'agit de prendre des pincettes devant ce genre de discours.Ainsi,(à qui l'on doit le chapitre "Origins" de 2013) et opposerait bien notre cher Bruce Wayne à la Cour des Hiboux : pour défaire ce vigoureux groupe d'ennemis,précédemment mentionnée - probablement Robin, Batgirl, Nightwing et tout le tintouin -Une composante inédite pour la série, donc, qui n'est pas sans rappeler le principe de Marvel's Avengers.Fait intéressant, le studio québecois aurait voulu prendre Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, comme protagoniste principal : un concept finalement annulé avant qu'il ne soit annoncé aux Game Awards 2016. Peut-être que celui-ci sera toutefois disponible dans la ribambelle de personnages proposés.Puis, GWW affirme queSi l'on sait que ces derniers - auteurs des Batman Arkham Asylum, City et Knight - travaillent bien sur un nouveau projet secret, impossible d'en savoir la nature devant leur constante langue de bois. La firme avait déjà démenti la gestation d'un jeu Superman , tout comme GWW : ce dernier déclare en tout cas que le projet des Britanniques débarquerait sur PS5 et Xbox Series X.Un sacré mystère qui aurait pu s'éclaircir lors de l'E3 2020, une conférence Warner Bros. y étant apparemment prévue avant que le coronavirus ne vienne mettre son nez dans l'affaire. On imagine que l'éditeur devra malgré tout révéler ses plans dans les prochains mois et de son propre chef, la plupart des gros événements vidéoludiques s'annulant peu à peu à cause de la pandémie.