gamescom 2020 : le salon finalement annulé à cause du coronavirus, une édition online en remplacement

Malgré les bons mots rassurants des organisateurs, la pandémie du coronavirus aura finalement eu raison du célèbre salon de Cologne : c'est donc officiel, la gamescom 2020 n'aura pas lieu physiquement et pour cause, le gouvernement d'Angela Merkel vient d'interdire tous les grands événements publics au sein du pays jusqu'à la fin du mois d'août.Une décision drastique mais également prévisible à laquelle les Allemands s'étaient heureusement préparés : cette édition 2020 se tiendra ainsi en ligne par le biais de programmes diffusés en direct pour une version de rattrapage 100% digitale. Du côté des participants, des remboursements sont bien entendus au programme.Après la GDC 2020 et l'E3 2020, la gamescom 2020 rejoint alors la triste liste des événements vidéoludiques annulés ; une année noire pour le Dixième Art et ses différents acteurs qui se voient obligés de reporter leurs titres, faute de pouvoir les développer, les distribuer ou les promouvoir correctement.