gamescom 2020 : l'événement digital prend date, voici le programme

D'un point de vue événementiel, cette année n'est pas vraiment la bonne pour l'industrie du jeu vidéo, et pour cause : le coronavirus aura poussé les différents organisateurs à annuler leur événement, de l'E3 à la Paris Games Week en passant par la gamescom . Toutefois, ce dernier s'inscrira sous le signe du 100% digital avec trois jours de shows entièrement accessibles en ligne, sans aucune présence physique nécessaire et, bien évidemment, totalement gratuits : rendez-vous donc du 27 au 30 août 2020 avec le fameux Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley, le premier soir. On devrait y retrouver des annonces d e différentes firmes que l'on espère croustillante : de son côté, on rappelle que le présentateur a également organisé sur le Summer Game Fest , se tenant sur quatre mois et dont la première étape n'était autre que la présentation de l'Unreal Engine 5 sur PS5 . Finalement, l'été risque tout de même intéressant.