Gamescom 2020 : voici la liste des premiers participants, Sony encore absent ?

Malgré la fameuse épidémie du coronavirus qui contraint beaucoup d'organisateurs à annuler leurs événements, les responsables de la gamescom semblent bien décidés à tenir l'édition 2020 qui se déroulera, on le rappelle, du 25 au 29 août prochain à Cologne. Et à ce propos, le célèbre salon allemand vient tout juste de révéler les premiers participants qui fouleront ses terres.Une liste qui comprend des acteurs majeurs de l'industrie comme Bethesda, Capcom, CD Projekt, Ubisoft, Nintendo, Sega et bien sûr Microsoft : en revanche, l'absence de Sony semble indiquer que la firme japonaise n'est toujours pas décidée à reprendre du service dans l'événementiel.Bien sûr, comme l'indique le document officiel, il s'agit des "premiers participants" : d'autres devraient donc suivre et, possiblement... PlayStation ?