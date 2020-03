gamescom 2020 : le salon aura "au moins lieu sur le web", vers une annulation de l'événement ?

Il y a encore quelques semaines, les organisateurs rassuraient quant à la bonne tenue de la gamescom en août prochain, à Cologne en Allemagne : évidemment, la pandémie du coronavirus s'étant terriblement aggravée, nous sommes en droit de se poser à nouveau la question. Y aura-t-il bel et bien une édition 2020 ?



Dans un récent poste de mise à jour, le Koelnmesse précise qu'à la moitié du mois de mai, il sera contraint de réviser son jugement et de faire une nouvelle déclaration compte tenu de la situation et des accords gouvernementaux. Pour le moment, officiellement donc, la gamescom a donc toujours lieu ; néanmoins, les responsables du salon confirment l'étendue des formats digitaux afin d'assurer, au moins, une tenue de l'événement... sur le web.



L'affaire devrait donc s'éclaircir durant la prochaine quinzaine de jours : soyons patients et croisons les doigts.