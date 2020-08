Batman : le nouveau jeu livre un 1er teaser de Gotham, l'annonce est imminente

Ce samedi 22 août, Warner Bros. Montréal présentera son nouveau jeu lors du DC FanDome : il s'agit très, très probablement d'un jeu Batman, a priori nommé Batman Gotham Knights, et dont les indices commencent sérieusement à se multiplier. À vrai dire, c'est le studio lui-même qui met l'accent sur le teasing : il y a quelques jours, le mystérieux site web R3DAKT3D.com orientaient les internautes à trouver un mystérieux code.Celui-ci était en réalité disponible depuis le compte Twitter dédié : 761. Une fois rentré, il est alors possible de télécharger une image de ce qui semble fortement être... Gotham City. Mieux encore, elle s'apparente directement à une capture d'écran de la map du nouveau titre, marqueur à l'appui !Il va sans dire que toute la communauté est sens dessus dessous : on se donne donc rendez-vous dans trois jours pour savoir le pourquoi du comment.