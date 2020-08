Suicide Squad : la date et l'heure du reveal annoncées, de même pour le prochain Batman

Les choses commencent enfin à sérieusement s'activer du côté de Warner Bros. : dans le cadre de son DC FanDome, un événement entièrement digital consacré à des annonces diverses et variées de maison de comics, l'éditeur vient préciser la date et l'heure des reveals concernant la partie "jeux vidéo".On y apprend ainsi que Warner Bros. Montreal, auteur du spin-off Batman Arkham Origins, présentera son nouveau "projet excitant" le samedi 22 août à 19h30, heure française : a priori, tout indique qu'il s'agira d'un nouveau jeu Batman dont, d'ailleurs, le nom de domaine "Batman Gotham Knights" s'est récemment fait apercevoir (sans compter les multiples indices et leaks aperçus ces derniers mois). On espère donc y déguster un véritable trailer, après quoi une session de questions-réponses de vingt minutes sera organisée avec les développeurs.Plus tard, à deux heures du matin, ce sera ensuite au tour de Rocksteady, le studio britannique talentueux derrière la formidable saga Batman Arkham, de présenter un peu plus concrètement son prochain jeu qui n'est autre que Suicide Squad : officialisé dernièrement avec une première image, le titre se dévoilera enfin dans les détails (du moins, on l'espère). Pour le moment, on sait que le soft se concentrera sur un objectif cinglant : dégommer la Justice League.Bref, le rendez-vous est pris.