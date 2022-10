Rocksteady (Batman Arkham) : les cofondateurs démissionnent, le jeu Suicide Squad en péril ?

Nathan Burlow (membre fondateur de Rocksteady et jusqu'à présent directeur de la production) et Darius Sadeghian ; ils seront respectivement directeur du studio et directeur produit.

À la surprise générale, Sefton Hill et Jamie Walker, les cofondateurs de Rocksteady, ont décidé de quitter le studio. C'est en effet ce que fait savoir David Haddad dans un message publié sur le site officiel. Tout en exprimant sa fierté d'avoir travaillé avec eux, le patron de Warner Bros. Games rappelle que c'est à leurs équipes que l'on doit la saga Batman Arkham, et glisse également que le développement de Suicide Squad : Kill the Justice League (qui devait sortir cette année avant d'être repoussé à 2023 ) est sur le point d'être bouclé. "Nous avons un profond respect et beaucoup de gratitude pour Jamie et Sefton, ajoute David Haddad. Nous leur souhaitons le meilleur dans leur nouvelle aventure. Et comme la plupart des fans, nous avons hâte de savoir ce qu'ils vont faire par la suite."Un avenir qui s'inscrira dans l'industrie du jeu vidéo, comme le confirment les deux principaux intéressés juste en-dessous de l'hommage de leur désormais ex-patron. "Maintenant que Suicide Squad est entre de bonnes mains et que l'équipe est plus forte que jamais, il est temps de passer le flambeau et de commencer une toute nouvelle aventure ensemble dans le jeu vidéo", déclarent-ils. Justement, leurs successeurs serontOn rappelle que le studio fut fondé en 2004, et qu'avant de se faire un nom, il a fait ses premiers pas avec le FPS Urban Chaos : Riot Response sur PS2 et Xbox.