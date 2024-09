Suicide Squad Kill the Justice League : après l'échec commercial viennent les licenciements...

Suicide Squad Kill the Justice League et ses 200 millions de dollars de pertes ont finalement une conséquence : le licenciements de ses employés. Selon nos confrères d'Eurogamer qui ont été contactés par certaines de ses personnes concernées par ces suppressions d'emploi, on apprend que Rocksteady a pris la décision de mettre à la porte 18 personnes dans le

Il fallait que ça arrive et ce n'était in fine qu'une question de temps : l'échec cuisant dedépartement QA, qui ne compterait plus que 15 employés désormais. C'est souvent l'équipe en chargé de l’assurance qualité d'un jeu qui est la première touchée dans ces restructurations. Mais d'autres personnes dans d'autres services sont aussi concernées, dont un membre qui est actuellement en plein congé paternité, ce qui ne va pas aider à améliorer l'image du studio et encore moins de la maison-mère Warner Bros Games. Le studio Rocksteady devrait se remettre de ce flop monumental, puisque d'après certaines pages LinkedIn, le studio anglais serait déjà à l'oeuvre sur nouveau jeu et ce depuis juin 2024, d'autant que des offres d'emplois sont à pourvoir depuis mai dernier.