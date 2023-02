Suicide Squad : le gameplay a été détaillé, il est comparé à du Fortnite, les joueurs sont déçus

Harley Quinn possède un grappin, Deadshot se montre super précis, King Shark réalise des atterrissages explosifs et Captain Boomerang peut se déplacer presque de manière instantanée), et des armes spécifiques qu'on pourra customisée entièrement, bien évidemment.

C'était l'un des points d'orgue du State of Play du 23 février 2023 et effectivement, Suicide Squad : Kill the Justice League a eu droit à un énorme coup de projecteur de la part de PlayStation. Il faut dire que depuis un an, le jeu se fait discret et son report à 2023 avait commencé à inquiéter les joueurs, sans compter que le gameplay restait assez flou. Fini les cachotteries, Rocksteady a décidé de balancer la sauce avec un gros trailer de gameplay de plus de 6 minutes, dans le but de nous montrer comment le jeu s'articulera en coopération. Il y avait aussi une vidéo "coulisses de développement" avec la présence des responsables du projet, afin de nous expliquer leur vision et confirmer que le jeu fait partie de l'Arkham-Verse. Quoi qu'il en soit, ce soir, la déception était palpable, notamment dans le chat où le jeu était sans cesse comparé à Fornite. Il faut dire que les joueurs s'attendaient à tous sauf à ce jeu-service qui semble avoir été bâti avec la perspective de vendre du cosmétique in-game. Pas vraiment ce à quoi les gens s'attendaient de la part des créateurs de la série Batman Arkham.L'aspect très coloré et décomplexé avec des blagues à outrance a aussi pas mal refroidi les joueurs, qui voient enfin clair dans les intentions du studio, mais surtout de Warner Bros Games : reprendre la formule Marvel, mais à la sauce DC, comme au cinéma. Chaque membre de cette Suicide Squad sera capable de faire des bonds de géant, tout en tirant sur tout ce qui bouge, dans des maps qui ont énormément pris en verticalité, moins dans son horizontalité. Evidemment, chaque personnage disposera des ses capacités propres (Quant aux ennemis, si on devrait retrouver des super-héros en mode corrompus, on aura droit à des structures de guerre infectées par des tentacules qu'il faudra éliminer.

Si Suicide Squad : Kill the Justice League promet un mode campagne scénarisé, et un endgame en monde ouvert, des mises à jour saisonnières régulières post-lancement a également été annoncées, proposant de nouvelles missions et des personnages jouables inédits. Certains contenus seront gratuits, d'autres payants. Quant à la sortie, elle a été confirmée pour le 26 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.