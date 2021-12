Suicide Squad : 3 min de pur gameplay avec Flash comme cible à abattre

Suicide Squad : Kill the Justice League. C'est vrai que depuis son annonce en 2020 et son apparition lors du DC Fandome, on avait le droit à des cinématiques, mais rien de bien concret. C'est désormais chose faite et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'action semble être au rendez-vous avec des possibilités de déplacement assez dingo. Qu'il s'agisse de Deadshot, King Shark, Captain Boomerang ou bien encore Harley Quinn, tous sont capables de se mouvoir avec une telle rapidité qu'on se demande s'ils n'ont pas de super-pouvoirs non plus. Alors certes, c'est le cas de King Shark qui est une sorte de Hulk qui aime dévorer les humains, mais les autres vont bénéficier d'outils bien pratique comme le grappin ou un jet-pack pour surprendre les adversaires. Le jeu sera jouable seul ou en coop et le gameplay devra s'adapter selon le nombre de joueurs et la façon dont on parvient à se coordonner. Autrement, la cible à attendre pour la Task Force X est Flash qui s'est visiblement fait corrompre et qui ne sera pas facile à arrêter.





La sortie de Suicide Squad : Kill the Justice League est attendue pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.









Il aura donc fallu attendre les Game Awards 2021 pour qu'on puisse enfin découvrir du vrai gameplay de