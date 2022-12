Suicide Squad : "Devil Batman" dévoilé aux Game Awards, voici le trailer inattendu !

Suicide Squad : Kill the Justice League sortira le 26 mai 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5. C'est en effet ce que Warner Bros. Games a annoncé dans le cadre des Game Awards 2022, en diffusant un tout nouveau trailer tant qu'à faire. L'occasion d'apprendre que Batman sera bel et bien de la partie, et que le regretté Kevin Conroy a prêté une ultime fois sa voix au Dark Knight. Une nouvelle qui permet d'oublier quelques instants les difficultés auxquelles Rocksteady Studios est confronté ces derniers temps.On rappelle qu'à l'origine, Suicide Squad : Kill the Justice League devait sortir en 2022, mais des remous en interne ont contraint les développeurs à repousser les festivités. La dernière péripétie en date est le départ de Sefton Hill et de Jamie Walker , les confondateurs historiques du studio. "Maintenant que Suicide Squad est entre de bonnes mains et que l'équipe est plus forte que jamais, il est temps de passer le flambeau et de commencer une toute nouvelle aventure ensemble dans le jeu vidéo", avaient-il notamment affirmé.