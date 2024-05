Suicide Squad Kill the Justice League : 200 millions de pertes, le jeu est un flop commercial monumental

En commençant par les studios, la baisse de plus de 400 millions de dollars d'une année sur l'autre au cours du premier trimestre était principalement due à la comparaison très difficile à laquelle nous avons été confrontés dans les jeux contre le succès de Hogwart's Legacy l'année dernière au premier trimestre, en conjonction avec la sortie décevante de Suicide Squad ce mois-ci, ce qui a entraîné un impact négatif de 200 millions de dollars sur l'EBITDA au cours du premier trimestre" (ndlr : L'EBITDA représente le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement)

Sorti le 2 février 2024 avec pertes et fracas, Suicide Squad : Kill the Justice League est aujourd'hui annoncé comme étant un flop commercial monumental. On savait déjà que le jeu avait été fustigé par la presse (60% sur Metacritic) et les joueurs (3.5/10) , mais c'est acté, le titre de Warner Bros Games a même fait perdre de l'argent à ce dernier. En publiant ses résultats financiers du premier trimestre, Warner Bros. Discovery a déclaré que ses revenus liés à sa division gaming avaient considérablement diminué suite aux mauvais résultats enregistrés par Suicide Squad : Kill the Justice League. En comparant avec ce que le groupe avait réalisé l'an passé avec Hogwart’s Legacy, c'est une perte sèche et nette de 200 millions de dollars et qui a valu le mot "décevant" de la part de son PDG David Zaslav.



Il faut dire que tous les voyants étaient au rouge quant au lancement de Suicide Squad : Kill the Justice League, avec des previews peu positives, des retours joueurs également peu enthousiasmants et un lancement jonché de bugs et dun bad buzz qui aura eu raison de sa réputation. Mais c'est surtout le choix de la part de Warner Bros Games d'avoir confié un jeu-service à un studio pour Rocsteady, habitué aux jeux solo open world qui aura sans doute été la plus grosse erreur de ce projet. Pourtant, quatre ans plus tôt, en 2020, Marvel's Avengers a eu la même destinée : jeu-service développé par Crystal Dynamics, les développeurs de la saga Tomb Raider.



Il se murmure que Rocksteady est désormais confronté à des questions difficiles concernant l’engagement à long terme de Warner Bros. envers le maintien en vie de Suicide Squad, sachant que l'éditeur n'a pas encore communiqué sur le prochain projet du studio anglais. Un nouveau Batman Arkham Shadow a été révélé il ya quelques jours (un jeu VR développé par Camouflaj, à qui l'on doit notamment Iron Man VR), et dont la sortie est prévue exclusivement sur Meta Quest 3, plus tard en 2024.