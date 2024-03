Suicide Squad Kill the Justice League : le Joker arrive avec la Saison 1 + d'autres nouveautés

Suicide Squad Kill the Justice League tient ses promesses et va déployer dans quelques jours sa Saison 1 avec du nouveau contenu. Comme on le savait déjà, un nouveau personnage sera jouable, en la personne du Joker dans une version Al-Terre-Native (le terme est officielle, on n'invente rien) qui doit être sauvée par la Task Force X. Cela signifie que toute la Saison 1 se déroulera dans cette version Al-Terre-Native de Metropolis aux paysages déformés, réimaginée à l'image du Joker. Warner Bros nous apprend que cette Saison 1 sera disponible dès le 28 mars prochain et qu'elle sera découpée en 2 épisodes. Le premier, baptisé

Bien que son avenir soit déjà condamné,"La Peur", sera lancé le 28 mars et proposera des armes et équipements inspirés des toxines et poisons terrifiants de l’Épouvantail ainsi que des équipements notoires mettant en vedette le Chapelier Fou, Merlyn et Dr Psycho. Quant à l’Épisode 2, répondant au nom de "La Dualité", il sera déployé un peu plus tard (il n'y a pas de date) et introduira un nouveau type de mission, des ennemis contrôlés par Green Lantern, de nouveaux équipements et armes Double-Face, ainsi qu’un arsenal d’armes basé sur les super-vilains DC Professeur Zoom et Black Manta. Vous savez tout !